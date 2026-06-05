John Herdman Ungkap Alasan Mempertahankan Ferarri di Timnas Indonesia: Potensi Sangat Tinggi
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang mempertahankan Muhammad Ferarri dalam skuad FIFA Matchday Juni 2026 sempat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, Ferarri minim mendapat menit bermain bersama Bhayangkara FC sepanjang musim 2025/2026.
Herdman pun mengungkap alasan di balik keputusannya mempertahankan Ferarri. Dia mengatakan bahwa pemilihan pemain timnas tidak semata-mata didasarkan pada performa dalam beberapa pertandingan terakhir.
Menurut Herdman, bek muda berusia 22 tahun itu tetap layak mendapat tempat karena memiliki rekam jejak, kualitas, dan potensi besar yang masih dipercaya bisa berkembang di level tertinggi.
"Ferrari adalah pemain yang kami rasa memiliki potensi sangat tinggi. Ketika ditempatkan bersama pemain-pemain top, kami ingin melihat apakah dia bisa mencapai level terbaiknya," ujar Herdman dalam konferensi pers menjelang laga FIFA Matchday.
Nama Ferarri berhasil menembus daftar akhir 23 pemain Timnas Indonesia setelah sebelumnya masuk dalam skuad sementara berisi 44 orang.
Padahal, sepanjang musim ini, dia hanya tampil 14 kali untuk Bhayangkara FC. Dia bahkan sempat menghilang dari lapangan selama lebih dari empat bulan akibat berbagai faktor.
Meski demikian, Herdman menilai performa seorang pemain tidak bisa diukur hanya dari statistik jangka pendek. Pelatih asal Inggris itu mengaku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan karier setiap pemain sebelum menentukan pilihan.
"Kami sangat teliti dengan pemilihan pemain. Kami tidak hanya melihat tiga pertandingan terakhir atau tiga bulan terakhir," ungkap Herdman. "Kami melihat sejarah pemain, perjalanan mereka dalam sepak bola, lalu mencocokkannya dengan profil yang kami butuhkan di tim," lanjutnya.
Pelatih Timnas Indonesia Jjohn Herdman mengungkap alasan mempertahankan Muhammad Ferarri di Skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026.
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