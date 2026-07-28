John Herdman Ungkap Alasan Memulai Laga Timnas Indonesia dari Tribune, oh ternyata!
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan di balik keputusannya yang sempat membuat publik bertanya-tanya saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026.
Alih-alih langsung mendampingi tim dari bangku cadangan, pelatih asal Inggris itu memilih memulai pertandingan dari tribune.
Keputusan tak biasa tersebut ternyata bukan tanpa alasan.
Herdman mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari upayanya memberi kepercayaan kepada para pemain untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan tanpa harus terus bergantung pada instruksi pelatih di tepi lapangan.
"Bagian pertama ialah memberi kepercayaan kepada para pemain. Kami sudah melakukan banyak pekerjaan di balik layar bersama kelompok kepemimpinan tim. Saya rasa kami memiliki para pemimpin yang luar biasa di skuad ini," ujar Herdman.
Kepercayaan itu berbuah manis. Timnas Indonesia tampil luar biasa dan sudah unggul tiga gol sebelum Herdman turun ke bangku cadangan.
Skuad Garuda akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.
Lima gol Indonesia dicetak melalui hattrick Mitchell Baker pada menit ke-6, 15, dan 56, ditambah gol Sandy Walsh (24') serta Jens Raven (86').
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan alasan sempat duduk di bangku Tribune saat laga lawan Kamboja. Ia ingin menguji kepemimpinan timnya.
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