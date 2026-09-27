John Herdman Ungkap Kondisi Emil Audero, Dean James, dan Ragnar Menjelang Lawan Malaysia

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut beberapa pemain mulai pulih setelah menjalani pemulihan seusai pertandingan melawan Singapura, Jumat (25/9).

Emil Audero, Dean James, hingga Ragnar Oratmangoen masih menjalani perawatan dan pemantauan secara berkala sebelum menghadapi Malaysia.

"Saya selalu mengatakan bahwa semuanya harus dilihat dari hari ke hari. Mereka berlatih malam ini. Kami akan mengevaluasi kembali setelah latihan malam ini, kemudian kami akan mengevaluasi lagi pada pagi hari," ujar Herdman.

Seluruh pemain juga mengikuti materi latihan yang diberikan John Herdman dalam sesi latihan di Stadion PTIK, Jakarta, Minggu (27/9).

Ketiga pemain yang sebelumnya diragukan tampil tersebut tetap berlatih bersama rekan-rekannya.

Herdman berharap kondisi para pemain terus membaik sehingga bisa tampil maksimal saat menghadapi Malaysia. Menurutnya, pertandingan penting tersebut membutuhkan kesiapan seluruh anggota skuad.

“Saya bisa mengambil keputusan akhir untuk melihat apakah kondisi kebugaran mereka sudah memenuhi level yang dibutuhkan,” ujar pria kelahiran 19 Juli 1975 itu.