John Herdman Ungkap Rencana Timnas Indonesia, 2 Lawan Disiapkan

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mengungkap agenda skuad Garuda setelah meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dipastikan menjalani dua pertandingan uji coba pada FIFA Matchday November 2026.

Namun, Herdman belum bersedia mengungkap dua negara yang akan menjadi lawan Indonesia. Pelatih asal Inggris itu menyerahkan pengumuman kepada PSSI dan meminta publik menunggu waktu yang tepat.

"Kami akan memanfaatkan pertandingan pada November 2026. Kami sudah merencanakan dua pertandingan," ujar Herdman.

Herdman juga memberi sinyal bahwa kedua laga tersebut memiliki arti penting dalam persiapan Timnas Indonesia. Dia menyebut pertandingan November sebagai agenda yang patut dinantikan.

"Kami akan mengumumkannya pada waktu yang tepat, tetapi dua pertandingan besar," jelas mantan pelatih Timnas Kanada tersebut.

Pernyataan itu membuat calon lawan Indonesia mulai menjadi perhatian. Sebelumnya, Yordania sempat disebut sebagai salah satu kandidat lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai lawan lainnya. PSSI juga belum mengumumkan secara resmi rencana dua pertandingan tersebut.

Agenda November menjadi bagian penting dari persiapan Indonesia menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari-Februari mendatang.