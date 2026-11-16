Johnny Jansen Bongkar Kesulitan Bali United saat Hadapi Timnas Indonesia

jpnn.com - Johnny Jansen mengakui Bali United mendapat ujian berat saat menghadapi Timnas Indonesia dalam laga uji coba di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/11/2026).

Pelatih asal Belanda itu pun mengungkap sejumlah hal menarik dari pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut.

Johnny menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik meski harus melakukan perubahan komposisi pemain.

Johnny Jansen Akui Timnas Indonesia Tangguh

Pria berkepala plontos itu menyebut duel kontra Timnas Indonesia menjadi ujian menarik bagi Bali United.

"Saya pikir pertandingan yang menarik melawan tim yang bagus dan kami bermain sepak bola dengan baik," ucapnya.

Timnas Indonesia unggul lebih dahulu melalui gol Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-37. Bali United menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui aksi Remco Balk.

Johnny juga senang karena pertandingan tersebut memberinya kesempatan untuk menguji pemain muda Bali United.

"Mereka (Timnas Indonesia) mendapatkan kartu merah dan kami bisa memasukan pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka di pertandingan," imbuhnya.