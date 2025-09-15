Johnny Jansen Bongkar Strategi Bali United Redam Dominasi Persija Jakarta, Ternyata!

jpnn.com - Bali United berhasil membawa pulang satu poin berharga dari lawatannya ke markas Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super League 2025/26, Minggu (14/9/2025) malam.

Dalam duel yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Serdadu Tridatu memaksa tuan rumah bermain imbang 1-1.

Bali United sempat mengejutkan fan Persija lewat gol cepat Mirza Mustafic pada menit ke-18.

Sundulan pemain asal Bosnia itu memanfaatkan umpan silang Thijmen Goppel membuat Macan Kemayoran tertinggal di hadapan puluhan ribu suporternya.

Namun, Persija mampu bangkit di babak kedua lewat tembakan keras Bruno Nunes pada menit ke-56 yang mengubah kedudukan menjadi imbang.

Johnny Jansen Puas

Meski gagal mempertahankan keunggulan, Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai hasil ini patut diapresiasi.

Juru taktik asal Belanda itu menekankan bahwa anak asuhnya sudah menunjukkan disiplin tinggi dalam menerapkan strategi serangan balik.

"Persija memang menguasai jalannya pertandingan, terutama di babak kedua, tetapi kami bisa mencetak gol dari serangan balik dan menciptakan beberapa peluang lain."