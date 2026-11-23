jpnn.com - Kekalahan dari Persib Bandung meninggalkan kekecewaan bagi pelatih Bali United Johnny Jansen.

Padahal, Serdadu Tridatu sempat berada dalam posisi menguntungkan setelah lebih dahulu mencetak gol dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/11/2026).

Namun, keunggulan tersebut sirna setelah Persib mencetak dua gol balasan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1.

Johnny Jansen Puji Permainan Persib

Johnny Jansen mengakui Persib mampu menunjukkan mentalitas kuat untuk membalikkan keadaan. Meski demikian, dia menilai Bali United sebenarnya sempat memperlihatkan kualitas permainan yang cukup baik.

"Persib pantas mendapatkan kemenangan karena mereka mampu mengubah situasi pertandingan. Sementara itu, kami juga menunjukkan permainan yang menjanjikan, terutama dalam 60 menit awal," ujar pelatih asal Belanda tersebut.

Secara statistik, Bali United bahkan unggul dalam penguasaan bola dengan 55 persen berbanding 45 persen milik Persib. Irfan Jaya dan kawan-kawan juga menghasilkan 15 tembakan, sedangkan tuan rumah mencatatkan 13 percobaan.

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Bali United Kehilangan Kendali Setelah Unggul

Bali United sempat memimpin melalui gol Marko Dugandzic pada menit ke-66. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Persib meningkatkan tekanan dan mencetak dua gol melalui Mariano Peralta serta Luka Menalo.

Johnny menilai para pemainnya justru kehilangan ketenangan setelah berhasil unggul. Sejumlah kesalahan dalam menguasai bola dan mengambil keputusan membuat Persib mendapatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan.