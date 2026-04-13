Johnny Jansen Ungkap Alasan Bali United Gagal Bawa Poin dari Markas Persib

Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin saat menjamu Bali United dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dramatis dengan skor 3-2.

Pertandingan berjalan sengit sejak awal dan kembali menyajikan duel panas khas dua tim papan atas.

Intensitas tinggi tak hanya terlihat dari jual beli serangan, tetapi juga insiden kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan.

Persib harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-66 setelah Patricio Matricardi menerima kartu kuning kedua alias kartu merah.

Namun, keunggulan jumlah pemain tak mampu dimaksimalkan Bali United. Meski sempat menaikkan intensitas serangan, Serdadu Tridatu tetap pulang dengan tangan hampa.

Selepas pertandingan, Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku kecewa dengan hasil akhir meski tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya.

"Kami tentu kecewa karena tidak membawa pulang poin dari Bandung."