Johnny: Persib Kuat, tetapi Bali United Datang Untuk Menang
jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan timnya datang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-10 Super League, bukan untuk menonton tim tuan rumah.
Johnny mengatakan timnya telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi tantangan di Bandung.
Duel Persib vs Bali United yang menjadi laga pemungkas pekan ke-10 itu bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio mulai pukul 19.00 WIB.
Johnny mengakui Persib tim yang kuat ditambah lagi dukungan penuh dari bobotoh di GBLA.
Namun, sitasui atau kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme Bali United untuk membawa pulang tiga poin alias meraih kemenangan.
Johnny berharap persiapan yang telah dilakukan bisa diterjemahkan menjadi penampilan maksimal di lapangan.
Dia menegaskan timnya siap memberikan perlawanan untuk menghentikan upaya Persib meraih hasil positif.
"Mereka adalah tim yang bagus. Semoga kami bisa menghentikannya. Kami sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik, jadi, kami akan siap meraih tiga poin di Bandung," ujar Johnny Jansen. (pci/jpnn)
Malam ini di GBLA ada Persib vs Bali United menjadi laga pemungkas pekan ke-10 Super League.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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