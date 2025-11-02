menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib

Bali United vs Persib Bandung. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Racik Bali United Johnny Jansen mengakui kekalahan timnya dari Persib Bandung pada pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah 0-1. Gol semata wayang dalam pertarungan di Gianyar itu lahir di menit ke-84 melalui striker Persib Andrew Jung.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United, kebobolan setelah salah satu pemainnya, yakni Mirza Mustafic kena kartu merah (melalui proses pengamatan VAR).

Mustafic kena kartu merah setelah hanya sekitar empat menit masuk dari bangku cadangan.

"Pertandingan yang tidak mudah karena Persib memiliki peluang dari free kick dan corner, kami juga punya peluang yang bisa menjadi gol pertama melalui Rahmat Arjuna," ujar Johnny.

"Situasi berubah ketika kami terkena kartu merah," imbuhnya.

Setelah Persib menang, Tukang Racik Bali United Johnny Jansen kecewa, tetapi juga bangga.

