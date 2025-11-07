menu
Johny Jansen Pertanyakan Keputusan Wasit di Laga Bhayangkara FC vs Bali United

Selebrasi Made Andhika Wijaya seusai mencetak gol penyeimbang pada laga lanjutan Super League 2025/26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Kota Bandar Lampung, Jumat (7/11). Foto: Dokumentasi Bali United

jpnn.com - Bali United meraih hasil negatif saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menyerah dengan skor 1-2 di Stadion Sumpah Pemuda, Kota Bandar Lampung, Jumat (7/11/2025).

Kinerja Wasit Jadi Sorotan Johny Jansen

Pelatih Bali United Johny Jansen menyoroti kinerja wasit Pipin Indra Pratama dalam laga ini.

Mantan juru taktik PEC Zwolle itu mempertanyakan sejumlah keputusan pengadil asal Kediri tersebut, terutama kartu merah yang diterima Tim Receveur pada menit ke-82.

"Dua kartu merah dalam dua pertandingan sangat menyulitkan kami. Hari ini pun sama, kami mendapatkan kartu kuning kedua."

"Pelanggaran yang kami terima berasal dari teriakan di luar, bukan karena wasit melihat langsung," ujar pelatih asal Belanda itu.

Kartu Merah Receveur Ubah Arah Pertandingan

Diusirnya Tim Receveur memengaruhi permainan Bali United yang tengah mendapatkan momentum setelah mampu mencetak gol balasan.

Kekurangan satu pemain akhirnya membuat fokus permainan tim juara Liga 1musim 2019 dan 2021/22 itu mengendur, sehingga harus rela pulang dengan tangan hampa dari kota berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai.

