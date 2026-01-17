Jojo Buka Asa Wakil Indonesia Bawa Pulang Satu Gelar dari India Open 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie mampu tembus final India Open 2026.
Berlaga di Indira Gandhi Sports Complex, Sabtu (17/1), pemain kelahiran 15 September 1997 itu menang dengan skor 21-18, 22-20 atas wakil Singapura, Loh Kean Yew.
Pada laga ini pemain binaan PB Tangkas itu mengaku sempat kesulitan menghadapi tunggal putra ranking 10 dunia tersebut.
Sepanjang laga Jojo -sapaan akrab Jonatan- mengaku kesulitan menghadapi juara BWF World Championships 2021 itu.
Dengan bermain tenang akhirnya peraih medali emas Asian Games 2018 itu mengunci kemenangan dan melangkah ke final turnamen BWF Super 750 tersebut.
“Saya mencoba meredam permainan agresif Loh Kean Yew dengan berdiskusi bersama pelatih. Akhirnya mulai menemukan ritmenya dan pelan-pelan mengejar dan bisa membalikkan keadaan,” ujar Jonatan.
Dengan hasil ini Jonatan akan tembus final India Open 2026 dan akan menantang pemenang laga Victor Lai (Kanada) melawan Lin Chun-Yi (Taiwan).
Menghadapi partai puncak, Jojo berharap bisa memberikan permainan terbaik untuk bisa meraih podium tertinggi di awal tahun.
Pebulu tangkis Jonatan Christie mampu tembus final India Open 2026 seusai mengalahkan wakil Singapura Loh Kean Yew.
