Jojo Si Nomor 1 Dunia Kalah dari Jason Gunawan di 16 Besar China Masters 2026
jpnn.com - SHENZHEN - Tunggal putra ranking satu dunia Jonatan Christie a.k.a Jojo tumbang di 16 Besar China Masters 2026 Super 750.
Pria Indonesia itu kalah dari duta Hong Kong ranking 32 dunia Jason Gunawan pada pertandingan di Shenzhen Arena, Shenzhen, Kamis (3/9) pagi WIB.
Jojo tampil biasa saja menghadapi permainan lawannya yang berusia 22 tahun itu.
Jason Gunawan menang terbilang mudah dalam straight game 21-16, 21-16.
Jojo hanya mampu meladeni Jason Gunawan selama 45 menit (statistik BWF).
Di perempat final, Jason Gunawan akan berhadapan dengan pemenang dari big match Loh Kean Yew (Singapura) vs Weng Hong Yang (China).
Selain Jason Gunawan, Lee Cheuk Yiu juga sudah mengantongi tiket 8 Besar.
Lee Cheuk Yiu yang juga dari Hong Kong, lulus ke perempat final setelah mengalahkan pemain Prancis Toma Junior Popov 21-19, 24-22. (bwf/jpnn)
Jojo terlihat tampil biasa saja menghadapi permainan lawannya di 16 Besar China Masters 2026 Super 750.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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