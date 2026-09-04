Joko Anwar: Ada Banyak Hal yang Sengaja Belum Diceritakan

jpnn.com, JAKARTA - Film Pengabdi Setan 3: Origin resmi memasuki tahap produksi. Film ketiga dari semesta Pengabdi Setan itu kembali ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar.

Joko Anwar mengatakan, kehadiran Pengabdi Setan 3: Origin merupakan bagian dari cerita yang sejak awal memang belum dirancang untuk selesai hanya dalam satu film.

“Sejak Pengabdi Setan pertama, cerita ini memang tidak pernah dirancang untuk selesai dalam satu film. Ada banyak hal yang sengaja belum diceritakan dan banyak pertanyaan yang ditinggalkan untuk penonton. Sekarang waktunya kita mulai mencari tahu dari mana semuanya bermula,” ungkap Joko Anwar dalam keterangan resmi.

Sesuai dengan judulnya, Pengabdi Setan 3: Origin akan membawa penonton lebih dekat dengan asal-usul berbagai misteri yang telah muncul dalam dua film sebelumnya.

Film tersebut melanjutkan perjalanan semesta yang pertama kali diperkenalkan melalui Pengabdi Setan pada 2017, kemudian berlanjut lewat Pengabdi Setan 2: Communion pada 2022.

Dua film sebelumnya meninggalkan sejumlah pertanyaan terkait sekte dan sosok-sosok di balik berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk Darminah dan Batara. Kini, film ketiga akan membuka bagian dari dunia tersebut yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan.

Joko Anwar dan tim juga menjanjikan skala cerita yang lebih luas. Pengabdi Setan 3: Origin akan membawa semesta tersebut ke ruang dan waktu yang berbeda, sekaligus mengungkap bagian penting dari rangkaian misteri yang menghubungkan ketiga film.

Sebelumnya, Pengabdi Setan berhasil meraih lebih dari 4,2 juta penonton di Indonesia pada 2017. Kesuksesan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pengabdi Setan 2: Communion yang memperluas dunia cerita sekaligus menghadirkan lebih banyak misteri.