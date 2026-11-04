Jokowi Bakal Hadir ke Sidang Roy Suryo, PN Jaktim Batasi Pengunjung

jpnn.com - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menyiapkan pengamanan khusus menjelang kehadiran mantan Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan ijazah palsu pada Kamis (5/11).

Pihak pengadilan juga berkoordinasi terkait pengamanan selama persidangan berlangsung.

Juru Bicara II PN Jakarta Timur Arief Yudiarto mengatakan pelayanan persidangan tetap berjalan seperti biasa meski ada pengamanan tambahan.

"Secara pengamanan ini sama saja, ya, tetapi karena beliau mantan presiden, pasti ada pengamanan dari Paspampres," kata Arief, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan persidangan perkara tersebut digelar dalam dua sesi dengan terdakwa berbeda.

Sidang Roy Suryo dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Sementara itu, sidang dengan terdakwa dr Tifauziah akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.

"Pelayanan sidang kepada masyarakat tetap berjalan normal, ya," ujarnya.