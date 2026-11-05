Jokowi Akan Bersaksi di Sidang Roy, 1.200 Personel Gabungan Amankan PN Jaktim
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo cs di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11).
Sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi tersebut. Unsur gabungan tersebut terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur.
"Dari pihak keamanan, kami menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk mengamankan kawasan PN Jakarta Timur selama jalannya persidangan," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra di Jakarta, Kamis (5/11).
Andre mengatakan bahwa pengerahan personel gabungan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama berlangsungnya persidangan.
Apalagi, kehadiran Jokowi diperkirakan menarik perhatian masyarakat, termasuk massa dari dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda, yang diperkirakan turut hadir di sekitar lokasi persidangan.
Kedua kelompok tersebut, yakni pendukung Jokowi dari organisasi Projo serta kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan.
"Karena hari ini akan ada massa dua kubu baik dari Projo dan kubu Roy Suryo cs, jadi, estimasi massa cukup banyak," ujar Andre.
Dia berharap persiapan pengamanan ini dapat memberikan keamanan dan ketertiban seluruh rangkaian persidangan.
Jokowi bakal jadi saksi di sidang Roy Suryo cs hari ini. Sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan di PN Jaktim.
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