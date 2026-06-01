JPNN.com » Politik » Parpol » Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Hasto PDIP: Turun ke Bawah Bukan Persoalan Elektoral

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta Selatan, Senin (1/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut urusan berkeliling menemui rakyat, seharusnya tidak berbicara terkait elektabilitas untuk pemilu.

Menurut dia, sisi tanggung jawab menjadi penting ketika seorang pemimpin turun ke bawah menemui rakyat.

Hal demikian dikatakan Hasto menanggapi rencana Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkeliling Indonesia memenuhi undangan.

"Jadi, turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tetapi seharusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," ujar dia di Jakarta, Senin (1/6).

Hasto mengatakan urusan tanggung jawab dengan mengungkit persoalan fiskal era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan persoalan fiskal saat ini menjadi dampak dari kebijakan Presiden RI periode sebelumnya.

"Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tetapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," kata dia.

Hasto mengungkit kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni era Jokowi soal besarnya anggaran bantuan sosial demi kepentingan elektoral. 

