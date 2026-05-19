JPNN.com » Politik » Jokowi Bakal Mengunjungi NTT, Politikus PDIP: Mau Pamer Ijazah?

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak yang mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal demikian dikatakannya menyikapi kabar Jokowi menjadikan NTT sebagai lokasi perdana rencana keliling Indonesia.

Andreas mempertanyakan kemungkinan Jokowi menunjukkan ijazah ketika memilih NTT sebagai lokasi perdana rencana keliling Indonesia.

"Apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukan ijazahnya," kata dia kepada awak media, Senin (18/5).

Andreas mengatakan upaya menunjukkan ijazah membuat rasa penasaran warga NTT terhadap ijazah Jokowi bisa selesai.

"Persoalan yang sebenarnya sepele, menjadi bertele-tele tanpa kejelasan dan masyarakat dibuat bingung tanpa kejelasan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi bakal berkeliling Indonesia dan bakal didampingi sukarelawan pendukung ketika datang ke daerah.

Sekjen ProJo Freddy Alex Damanik mengungkap keliling Indonesia dilakukan Jokowi demi memahami kondisi negara.

