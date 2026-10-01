Jokowi Bangun Kekuatan dengan PSI, Ada Pesan Tersembunyi Buat Prabowo?
jpnn.com, JAKARTA - Langkah Joko Widodo bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai menjadi bagian dari upaya membangun ruang politiknya sendiri menjelang Pemilu 2029.
Peneliti senior Citra Institute Efriza mengatakan langkah tersebut juga berkaitan dengan posisi Jokowi dalam konfigurasi politik nasional.
"PSI bisa menjadi kendaraan politik untuk menjaga pengaruh Jokowi sekaligus membangun kekuatan baru menuju 2029," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).
Menurut dia, hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto belum serta-merta berakhir hanya karena Jokowi mulai membangun kendaraan politik sendiri.
Keduanya masih memiliki kepentingan politik yang dapat berjalan beriringan.
Efriza menilai Prabowo juga berkepentingan menjaga stabilitas politik pemerintahan.
"Relasi Jokowi dan Prabowo masih bisa berjalan dalam kerangka kepentingan masing-masing. Jokowi membangun kekuatan politik, sedangkan Prabowo berkepentingan menjaga stabilitas pemerintahan," ujarnya.
Dia mengatakan posisi PSI dapat memberikan Jokowi tambahan daya tawar politik.
Langkah Joko Widodo bergabung dengan PSI dinilai menjadi bagian dari upaya membangun ruang politiknya sendiri menjelang Pemilu 2029
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