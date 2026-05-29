Jokowi Berencana Keliling Indonesia, Politikus PDIP: Paling Bagi Amplop

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengatakan partainya tak mengkhawatirkan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo a.k.a Jokowi keliling Indonesia akan menggerus suara parpol berkelir merah itu.

"Tidak ada pengaruh sama sekali," kata dia kepada awak media, Jumat (29/5).

Menurut Guntur, Jokowi semasa menjabat presiden tidak bisa membawa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin sang anak Kaesang Pangarep masuk ke DPR.

"Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi presiden tidak mampu meluluskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," katanya.

Guntur menduga langkah Jokowi berkeliling Indonesia hanya kepentingan sosial tanpa berpengaruh ke politik.

"Paling dia (Jokowi, red) cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bakal berkeliling Indonesia dan bakal didampingi sukarelawan pendukung ketika datang ke daerah.

Sekjen ProJo Freddy Alex Damanik mengungkap keliling Indonesia dilakukan Jokowi demi memahami kondisi negara.