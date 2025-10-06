menu
Jokowi Bertemu Prabowo, Bestari PSI: Tanda Hubungan Baik-Baik Saja

Jokowi Bertemu Prabowo, Bestari PSI: Tanda Hubungan Baik-Baik Saja
Jokowi (depan) pada acara Danantara, di Jakarta, Februari 2025. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik Bestari Barus menganggap hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memang mesra setelah kedua tokoh bertemu pada Sabtu (4/10).

"Ini mengonfirmasi saja bahwa hubungan kedua negarawan ini baik-baik saja," kata Bestari kepada awak media seperti dikutip Senin (6/10).

Diketahui, Jokowi bertemu Prabowo di kediaman Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu kemarin.

Jokowi bertemu Prabowo secara empat mata dan selama hampir dua jam dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Bestari mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo termasuk rutin dan terjadwal. Hal ini menandakan hubungan mesra dua tokoh.

"Ini cukup rutin, lah, kalau diperhatikan, banyak sekali pertemuan yang dilakukan antara keduanya. Nah, artinya ada chemistry, lah, di antara keduanya," lanjut dia. 

Bestari mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ke depan bakal terjadi lagi dengan titik fokus membahas isu kebangsaan. 

"Kalau enggak Pak Prabowo yang ke Solo, Pak Jokowi ke Jakarta, kan, begitu, tuh," lanjut dia.

