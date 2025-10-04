Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Entah Apa yang Dibicarakan
jpnn.com - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kediaman Kepala Negara di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).
Pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo diakui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie mengatakan Presiden Prabowo bertemu Jokowi sebelum Kepala Negara melakukan pertemuan silaturahmi dengan sejumlah tokoh yang memiliki jasa kepada bangsa dan negara di lokasi yang sama.
"Iya, sebelumnya (bertemu Jokowi)," kata Sjafrie kepada wartawan di Monas, Jakarta, Sabtu petang.
Menurut Sjafrie, selain bertemu dengan Jokowi, Prabowo juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa di Kertanegara.
Sjafrie mengatakan dirinya juga turut hadir dalam pertemuan di kediaman Presiden tersebut. "Iya (ke Kertanegara)," ucapnya.
Sebelumnya, beredar kabar Jokowi bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara IV pada Sabtu siang.
Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada Sabtu (4/10/2025). Apa yang mereka bicarakan?.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengumuman: Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan
- Lapor ke Istana soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri
- Purbaya Kritik Bahlil soal DTSEN, Waketum Golkar: Penerapannya Perlu Waktu
- AKBP Ruri Serahkan Bantuan Mesin Pipil Jagung dari Kapolri kepada 2 Kelompok Tani
- Setelah Terima SK Kemenkum, Mardiono & Pengurus PPP Bakal Silaturahmi ke Prabowo
- Prabowo Bakal Teken Perpres Tata Kelola MBG, Ketua DPR Bilang Begini