menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Entah Apa yang Dibicarakan

Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Entah Apa yang Dibicarakan

Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Entah Apa yang Dibicarakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

jpnn.com - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kediaman Kepala Negara di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).

Pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo diakui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie mengatakan Presiden Prabowo bertemu Jokowi sebelum Kepala Negara melakukan pertemuan silaturahmi dengan sejumlah tokoh yang memiliki jasa kepada bangsa dan negara di lokasi yang sama.

Baca Juga:

"Iya, sebelumnya (bertemu Jokowi)," kata Sjafrie kepada wartawan di Monas, Jakarta, Sabtu petang.

Menurut Sjafrie, selain bertemu dengan Jokowi, Prabowo juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa di Kertanegara.

Sjafrie mengatakan dirinya juga turut hadir dalam pertemuan di kediaman Presiden tersebut. "Iya (ke Kertanegara)," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, beredar kabar Jokowi bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara IV pada Sabtu siang.

Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua jam, dimulai pukul 13.00 WIB.

Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada Sabtu (4/10/2025). Apa yang mereka bicarakan?.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI