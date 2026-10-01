Jokowi Gabung PSI, Efriza: Prabowo tak Perlu Panik, tetapi Tetap Waspada

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Citra Institure Efriza mengatakan Partai Gerindra maupun Prabowo Subianto tentu mencermati langkah Joko Widodo alias Jokowi yang kini membangun kekuatan politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun, Efriza menambahkan bahwa bergabungnya Jokowi ke PSI belum menunjukkan ancaman politik secara langsung bagi Partai Gerindra.

"Partai Gerindra tentu mencermati langkah Jokowi, tetapi belum ada alasan untuk meresponsnya dengan kekhawatiran berlebihan," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).

Efriza berpendapat bahwa PSI masih berada dalam tahap membangun kekuatan organisasi.

PSI, dia berujar, harus memperluas jaringan hingga daerah, serta membuktikan kemampuan mengubah dukungan terhadap Jokowi menjadi suara partai.

“Kekuatan PSI belum terbukti secara elektoral," tegasnya.

Sisi lain, Efriza menilai Partai Gerindra lebih baik untuk memperkuat mesin politik dan menjaga kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Gerindra perlu fokus pada konsolidasi partai dan mengawal pemerintahan,” ujarnya.