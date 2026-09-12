Jokowi Hadiri Acara Khitanan Anak KH Busthomi di Yayasan Padepokan Anti-Galau
jpnn.com, CIREBON - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan mengunjungi Yayasan Al-Bhustomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kec. Mundu Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (12/9).
Jokowi diundang menghadiri acara khitanan anak ke-7 pengasuh yayasan, KH Muhammad Ujang Busthomi, yaitu Muhammad Aulian Ghayda Fattana.
Acara khitanan ini akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Terlihat karangan bunga dari beberapa pejabat negara dan daerah sudah tiba di depan Yayasan Padepokan Anti Galau.
"Dari Rabu lalu berdatangan karangan bunga dan langsung dipasang sudah dipasang," ucap Susilawati, salah seorang warga sekitar.
Rencananya Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep juga akan hadir dalam acara tersebut. Antusiasme warga sekitar pun sudah terlihat, mereka ramai, menunggu kehadiran Jokowi.
Khitanan Muhammad Aulian Ghayda Fattana sudah dilangsungkan beberapa hari lalu. (dil/jpnn)
Jokowi diundang menghadiri acara khitanan anak ke-7 pengasuh yayasan, KH Muhammad Ujang Busthomi, yaitu Muhammad Aulian Ghayda Fattana
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Golkar Tetap Bareng Prabowo di 2029, Jokowi Sulit Bermanuver
- Prabowo Bisa Diadang 4 Poros di Pilpres 2029, Ada Solo hingga Cikeas
- Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Korupsi Kuota Haji
- Video Jokowi Diputar saat Sidang Korupsi Kuota Haji, Dito Ariotedjo Jadi Saksi
- BULOG Cirebon Kawal Bantuan Pangan, Pastikan Beras Diterima Masyarakat yang Berhak
- Versi Pengamat, Pidato AHY soal Kekuasaan Diarahkan ke Jokowi, Bukan Prabowo