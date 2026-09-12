Jokowi Hadiri Acara Khitanan Anak KH Busthomi di Yayasan Padepokan Anti-Galau

jpnn.com, CIREBON - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan mengunjungi Yayasan Al-Bhustomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kec. Mundu Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (12/9).

Jokowi diundang menghadiri acara khitanan anak ke-7 pengasuh yayasan, KH Muhammad Ujang Busthomi, yaitu Muhammad Aulian Ghayda Fattana.

Acara khitanan ini akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Terlihat karangan bunga dari beberapa pejabat negara dan daerah sudah tiba di depan Yayasan Padepokan Anti Galau.

"Dari Rabu lalu berdatangan karangan bunga dan langsung dipasang sudah dipasang," ucap Susilawati, salah seorang warga sekitar.

Rencananya Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep juga akan hadir dalam acara tersebut. Antusiasme warga sekitar pun sudah terlihat, mereka ramai, menunggu kehadiran Jokowi.

Khitanan Muhammad Aulian Ghayda Fattana sudah dilangsungkan beberapa hari lalu. (dil/jpnn)