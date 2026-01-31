Jokowi Hadiri Rakernas PSI, Menebalkan Keyakinan Partai Gajah Lolos ke DPR
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut kehadiran Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas partai berlogo Gajah itu membawa energi positif.
"Menjadi energi baru dan pemompa semangat seluruh kader PSI di seluruh Indonesia," kata Raja Juli kepada awak media, Sabtu (31/1).
Diketahui, Jokowi hadir dalam Rakernas PSI 2026 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu ini.
Raja Juli menuturkan kehadiran Jokowi di Rakernas PSI 2026 menambah keyakinan partai untuk lolos ke Senayan.
"Ini juga menebalkan keyakinan kami bahwa PSI bisa meraih kursi yang sangat signifikan di DPR RI pada 2029,” lanjut pria yang juga menjabat Menhut itu.
Raja Juli menuturkan pernyataan Jokowi dalam pidato di Rakernas memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal eks Gubernur Jakarta itu belum menyatakan bergabung ke PSI.
Raja Juli mengatakan pernyataan Jokowi memberi pesan bahwa eks Wali Kota Solo itu mengajak para pendukung dan sukarelawan merapat ke PSI.
"Berbondong-bondong masuk ke PSI, mendaftar secara online, menjadi pengurus, sukarelawan, hingga sukarelawan di TPS,” kata eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut partainya yakin lolos ke parlemen setelah acara Rakernas dihadiri Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
