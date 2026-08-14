Jokowi Hadiri Sidang Tahunan, Megawati dan SBY Tak Terlihat
jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Dalam kesempatan itu, Jokowi tampak mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi hitam.
Sejumlah mantan pemimpin negara juga turut hadir dalam agenda kenegaraan tersebut, di antaranya Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.
Namun, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam sidang tahunan tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyampaikan bahwa Megawati memiliki agenda lain pada hari yang sama.
"Bu Mega tidak ada, Bu Mega ada kegiatan," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Djarot juga memastikan bahwa Megawati tidak akan mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa Megawati memilih menggelar upacara bersama kader partai di Sekolah Partai.
"17 Agustus biasa Bu Mega ada upacara di Sekolah Partai," kata dia.
Selain Megawati, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga absen dalam Sidang Tahunan MPR. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SBY sedang berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan rutin. (tan/jpnn)
Presiden Jokowi hadir di Sidang Tahunan MPR, sementara Megawati dan SBY absen dengan alasan berbeda.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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