Jokowi Hebohkan CFD Kupang, Warga: Bapak Kesayangan Pulang Kampung
jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan jalan santai di Car Free Day (CFD) saat melakukan kunjungan ke Kupang, NTT.
Nampak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ,Wakil Ketua DPP Isyana Bagoes Oka dan Ronald A Sinaga nampak mendampingi Jokowi.
Saat berada di depan kantor Gubernur NTT, Jokowi yang memakai jaket putih langsung disambut antusias para relawan dan warga Kupang.
Jokowi langsung dihampiri masyarakat yang ingin berswafoto dengannya. Warga yang hadir pun berebut meminta untuk foto bersama. Banyak juga warga berteriak Jokowi pulang kampung.
"Bapak kesayangan kita pulang kampung,” kata seorang warga Kupang.
"Bapak pulang, Bapak Jokowi pulang kampung,” teriak warga lainnya.
Tak lama kemudian Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pun tiba. Ia juga langsung disambut warga Kupang dan dimintai untuk foto bersama dengan warga.
Dalam kunjungan selama tiga hari di NTT, Jokowi sempat mengunjungi Pantai Oesina dan bertemu para pelaku usaha budidaya rumput laut.
Dalam kunjungan selama tiga hari di NTT, Jokowi sempat mengunjungi Pantai Oesina dan bertemu para pelaku usaha budidaya rumput laut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jokowi Kembali ke NTT, Sukarelawan Sebut Seperti Menunggu Keluarga Pulang
- PSI: Jangan Karena Politik, Sejarah Pembangunan NTT Dihapus
- Update Kasus Dokter Tifa soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
- Kupang Siap Sambut Jokowi, PSI NTT: Persiapan Jalan Santai hingga Karnaval Sudah Tuntas
- Usai Sidang MPA di NTT, Delvis Rettob Terpilih Menjadi Ketua Presidium PP PMKRI
- Oh, Konon Ini Alasan Kaesang Pilih Jadi Caleg PSI di Dapil V Jateng untuk Pemilu 2029