Jokowi Ingatkan Struktur PSI Harus Bekerja dan Hadir di Masyarakat
jpnn.com, BANDUNG - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo mengapresiasi DPD PSI Bandung yang telah menyelesaikan struktur kepengurusan hingga tingkat DPRt.
Namun dia mengingatkan, keberhasilan tersebut jangan lantas membuat kader berpuas diri.
"Kota Bandung, DPC sudah 100 persen selesai.
DPRt juga 100 persen selesai. Kenapa saya dan Ketum (Kaesang Pangarep) dateng, karena Bandung sudah 100 persen," katanya di Rakorda DPD Kota Bandung, Sabtu (26/9).
Jokowi menekankan pentingnya struktur organisasi PSI harus aktif bekerja dan hadir di tengah masyarakat. Struktur organisasi yang telah terbentuk harus diikuti dengan kerja nyata.
Menurutnya, keberadaan struktur partai akan memiliki arti apabila mampu bergerak dan membangun hubungan dengan masyarakat.
“Kalau struktur selesai, kita mau apa? Yang paling penting struktur itu harus hidup, struktur harus bekerja,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menjelaskan bentuk konkret kerja struktur PSI.
Salah satunya dengan membangun jaringan bersama berbagai komunitas di daerah.
Menurut Jokowi, kader PSI harus mampu membangun hubungan dengan berbagai komunitas di masyarakat
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