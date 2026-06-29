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Jokowi Injak Kepala Kerbau, Komarudin PDIP: Dia Sudah Masa Lalu

Jokowi Injak Kepala Kerbau, Komarudin PDIP: Dia Sudah Masa Lalu
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Presiden ke-7 RI Jokowi menjalani ritual menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku tak mau berpolemik terhadap langkah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginjak kepala kerbau saat safari di Lampung.

Hal demikian dikatakan Bung Komar sapaan Komarudin saat ditanya awak media soal heboh foto Jokowi menginjak kepala kerbau.

Komar mengatakan PDIP adalah partai berlogo banteng, sehingga tak bisa dikaitkan dengan langkah Jokowi menginjak kepala kerbau.

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"Jadi, tidak ada kaitannya itu," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Legislator Komisi II DPR RI itu merasa tak mau juga membaca pesan tertentu dari heboh foto Jokowi menginjak kepala kerbau.

"Ya, yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu, kan, Pak Jokowi sendiri," kata dia.

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Toh, Komar mengingatkan bahwa Jokowi sudah menjadi masa lalu bagi PDIP, sehingga membuat sudah tak relevan berkomentar terkait aktivitas eks Gubernur Jakarta itu.

"Bagi saya, Jokowi itu masa lalu PDI Perjuangan. Jadi, apa pun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai, kan," katanya.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Jokowi sudah menjadi masa lalu bagi partai dan tak mau menanggapi aktivitas eks Gubernur Jakarta itu.

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