Jokowi: Jabatan Itu Sementara, Saya Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, seusai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

"Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11).

Selain itu, Jokowi juga menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai dinamika politik yang biasa.

"Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," katanya.

Ia juga mengaku telah menyampaikan kepada Gibran bahwa jabatan hanya sementara.

"Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui pimpinan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis siang, di tengah isu dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR imbas masalah ijazahnya.

Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dengan menggunakan jas hitam dan dasi merah. Ketika tiba di lobi, Wapres langsung berjalan masuk ke gedung parlemen tanpa mengucap sepatah kata pun. Dia pun hanya menunjukkan gestur menyapa awak media yang menunggunya. Setelah itu, dia langsung naik ke lift menuju ke ruangan rapat MPR RI.