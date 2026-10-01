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Jokowi Jadi Kader PSI, Efriza Bongkar Sikap PDIP

Jokowi Jadi Kader PSI, Efriza Bongkar Sikap PDIP
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Jokowi memamerkan kartu tanda anggota (KTA) PSI miliknya di acara Rakorda PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Joko Widodo bergabung dengan PSI diperkirakan tidak akan membuat PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah politik secara terburu-buru.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai PDIP justru akan lebih fokus memperkuat konsolidasi internal.

Menurut Efriza, PDIP memiliki sejarah panjang bersama Jokowi sehingga partai tersebut memahami dinamika politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

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"PDIP tentu mencermati langkah Jokowi, tetapi tidak perlu meresponsnya secara berlebihan. Konsolidasi internal justru menjadi pekerjaan utama," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).

Dia menilai sejumlah respons kader PDIP terhadap keputusan Jokowi menunjukkan bahwa partai tersebut tidak menganggap kehadiran Jokowi di PSI sebagai ancaman langsung.

Puan Maharani, misalnya, menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi.

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Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan keputusan Jokowi bergabung dengan partai lain merupakan hak politik setiap warga negara.

Efriza melihat sikap tersebut sebagai bagian dari cara PDIP mengelola dinamika politik tanpa memperbesar konflik terbuka.

Keputusan Joko Widodo bergabung dengan PSI diperkirakan tidak akan membuat PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah politik secara terburu-buru.

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