Jokowi Jadi Saksi di Sidang Roy Suryo, Ini Jalan yang Bakal Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Dr. Soemarno, Jakarta Timur, akan dialihkan sementara pada Kamis (5/11).

Penutupan jalan itu lantaran adanya agenda persidangan Roy Suryo dan dr. Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Joko Widodo (Jokowi) juga diinfokan hadir sebagai saksi.

Kapospol Pulogebang Iptu Iwa Hertiwa menyebutkan penutupan jalan mulai diberlakukan pukul 06.00 WIB hingga sidang selesai.

“Pengaturan lalu lintas tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Kapolres dan Wakapolres bersama jajaran Polres dan Polsek,” ucap Iwa dalam keterangannya.

Dalam pengaturan tersebut, kendaraan dari arah Jalan Raya Penggilingan maupun Flyover Pondok Kopi tidak dapat melintas melalui jalur PN Jakarta Timur menuju kawasan Eramas 2000.

Pengendara akan dialihkan melalui Jalan Komarudin. Dari jalur tersebut, kendaraan diarahkan untuk putar balik sebelum Indomaret, kemudian mengikuti jalan di sisi tol menuju Eramas.

Menuju kolong jembatan Wali Kota, kendaraan yang hendak menuju Eramas 2000 diperbolehkan melawan arus dengan arahan petugas lalu lintas.

Akses tersebut juga berlaku bagi warga maupun tamu Eramas 2000 dari arah Flyover Pondok Kopi, dengan tetap mengikuti petunjuk petugas di lapangan.