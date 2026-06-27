Jokowi Jalani Ritual Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat di Kedaton Keagungan

jpnn.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjalani ritual menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Prosesi tersebut menjadi salah satu rangkaian penganugerahan gelar adat yang berlangsung di hadapan para penyimbang adat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan.

Momen ketika Jokowi menginjak kepala kerbau langsung menarik perhatian publik. Rekaman video dan foto prosesi itu pun beredar luas di media sosial hingga memunculkan berbagai tanggapan.

Hingga acara berakhir, belum ada penjelasan resmi mengenai makna ritual tersebut. Jokowi juga tidak memberikan keterangan khusus terkait filosofi prosesi yang dijalaninya.

Pihak penyelenggara maupun pemangku adat juga belum menyampaikan penjelasan mengenai simbol atau pesan yang terkandung dalam ritual menginjak kepala kerbau tersebut.

Terlepas dari beragam interpretasi yang berkembang di masyarakat, prosesi itu menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian dalam penganugerahan gelar adat kepada Jokowi.

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Penganugerahan gelar kehormatan oleh lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan merupakan bentuk penghormatan kepada Jokowi sebagai tokoh nasional.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri para penyimbang adat, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur budaya di Lampung.