Jokowi: Jika Ada Masalah di Antara Kader PSI yang Tidak Selesai, Silakan ke Solo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Sabtu 1 Agustus 2026, melanjutkan kunjungannya di Kota Kupang,Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menghadiri Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang.

Dihadiri ribuan kader PSI Kota Kupang, Rakorda juga dihadiri jajaran Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Waketum DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Waketum DPP PSI Ronald Sinaga, dan Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo.

Dalam arahannya, Jokowi meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan partai beserta identitas barunya.

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"Untuk seluruh kader dan pengurus, utamanya Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat," ucap Jokowi.

Jokowi mendorong para kader agar bekerja keras untuk partai berlogo gajah tersebut dan saling membantu antar DPD, DPW, dan DPP.

Menurutnya, jika ada masalah koordinasi yang tidak terselesaikan, ia berkenan menerima para kader di Solo.

"Kalau bisa, selesaikan sendiri. Kalau gak bisa disampaikan, minta bantuan kepada Ketua DPD. Kalau gak bisa, minta bantuan kepada Ketua DPW. Kalau gak bisa lagi, ke DPP. Kalau gak bisa juga, ke Solo juga tidak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit ke Solo," kata Jokowi. (flo/jpnn)