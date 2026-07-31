Jokowi Kembali ke NTT, Sukarelawan Sebut Seperti Menunggu Keluarga Pulang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan melakukan blusukan ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan Jokowi bakal langsung disambut sejumlah elemen relawan dan juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kuncen Rumah Juang Relawan Jokowi Utje Gustaaf Patty mengatakan bahwa sejumlah elemen sukarelawan berkolaborasi dengan kader PSI NTT dalam rangka menyambut kedatangan Jokowi.

Beberapa relawan yang akan menyambut kedatangan Jokowi diantaranya; BRN NTT, PasGibran NTT, DPW Team Garuda 08 NTT, BARA NUSA NTTl, GAJAH SOLID NUSANTARA (GSN), SOLMET NTT dan Alap-alap NTT.

Dia menerangkan, seluruh elemen relawan ini bergerak di bawah satu komando yakni Rumah Juang 2 (RJ2).

"Semua saudara Pak Jokowi di NTT yang merupakan gabungan antara masyarakat, seluruh elemen relawan dan kader Partai PSI, siap bersatu menyambut kehadiran Pak Jokowi," kata Utje saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/7).

Baca Juga: Update Kasus Dokter Tifa soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Dia mengungkapkan, Jokowi memiliki tempat khusus di hati masyarakat NTT.

Sehingga, Utje menilai, wajar jika kedatangan Jokowi menyebabkan antusiasme warga dan seluruh relawan.