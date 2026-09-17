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Jokowi Kunjungi Keluarga ASN Korban Penembakan KKB Papua di NTT

Jokowi Kunjungi Keluarga ASN Korban Penembakan KKB Papua di NTT
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertamu ke kediaman keluarga Alfonsius Albinus Mehan (36), ASN di Jayawijaya yang menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Foto: dok sumber

jpnn.com, SIKKA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Alfonsius Albinus Mehan (36), ASN di Jayawijaya yang menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu disampaikannya saat mendatangi kediaman keluarga Alfonsius di Wailiti, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyerahkan tali asih kepada keluarga korban.

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Tiur Hutagalung, istri Alfonsius Albinus Mehan, mengaku terharu sebab mantan Kepala Negara berkenan untuk mendatangi rumah mereka.

"Saya tidak bisa berkata apa-apa. Ini sangat luar biasa. Kami tahu Pak Jokowi ke sini (Sikka) mau melihat korban gempa Flores di Palue,” kata Tiur.

"Tapi Bapak Jokowi sempatkan waktunya untuk lihat kami. Itu yang luar biasa,” ucap Tiur.

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Ia mengungkapkan bahwa kehadiran Jokowi menjadi penyemangat baginya dan keluarga.

“Memang saya lihat di berita jadwalnya mengunjungi Palue. Ternyata Bapak sempatkan waktunya untuk lihat kami di sini. Ini yang luar biasa. Saya merasa mendapat kekuatan. Terima kasih,” ucapnya.

Jokowi datang didampingi Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago

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