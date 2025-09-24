Jokowi Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode, Efriza: Cara Menggaet Sukarelawan

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai seruan Prabowo-Gibran dua periode yang dilontorkan Joko Widodo (Jokowi) memiliki tujuan tersendiri.

Dia menilai seruan itu untuk menenangkan para sukarelawan yang mulai menurun kepercayaan mereka atas pengaruh Jokowi terhadap Presiden Prabowo.

"Sebab pasca-Noel tertangkap OTT KPK dan juga kenyataan di-reshuffle-nya Budi Arie dari posisi Menkop, tampak jelas bahwa pengaruh Jokowi makin menurun," kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (24/9).

Dia juga menilai Presiden Prabowo perlahan mulai melepaskan diri dari pengaruh Jokowi di pemerintahannya.

Efriza menyatakan seruan dua periode oleh Jokowi diyakini sebagai upaya konsolidasi dan menguatkan kepercayaan para sukarelawannya saja.

"Artinya, Jokowi sedang berjuang agar tak ditinggal sukarelawannya, padahal faktanya dia sudah tidak berpengaruh di pemerintahan. Simpatisannya sudah tersingkirkan yang artinya dia sudah mulai ditinggalkan sebagai patron politik," lanjut Efriza.

Magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) itu juga menilai hal tersebut sengaja dilakukan oleh Jokowi agar dirinya masih diperhitungkan oleh Prabowo.

"Karena Jokowi dan keluarganya sedang disorot kasus ijazah palsu maupun kebijakannya sebagai presiden sebelumnya yang mulai dianggap banyak masalah," tuturnya.