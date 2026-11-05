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Jokowi Merasa Dihina dan Direndahkan, Sebut 34 Juta Orang Percaya Tuduhan Ijazah Palsu

Jokowi Merasa Dihina dan Direndahkan, Sebut 34 Juta Orang Percaya Tuduhan Ijazah Palsu
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Mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi (berpeci) diiringi para pendukungnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku merasa dihina dan direndahkan akibat tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Dia menyebut tuduhan tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial bagi dirinya dan keluarga.

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"Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya," kata Jokowi.

Dia juga mengaku merasa dihina dan direndahkan dengan amat sangat akibat tuduhan tersebut.

Selain itu, Jokowi menilai tuduhan penggunaan ijazah palsu untuk kepentingan pencalonan jabatan politik telah merusak reputasinya.

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Dia menyebut tuduhan itu berkaitan dengan pencalonannya sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden.

Jokowi kemudian menyinggung hasil survei yang menurut ingatannya menunjukkan 18 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap tuduhan ijazah palsu tersebut.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku merasa dihina dan direndahkan akibat tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya.

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