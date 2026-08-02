Jokowi Minta Kader PSI Bantu Rakyat, Kalau Sudah Buntu Bisa ke Solo
jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa turun ke rakyat untuk membantu menyelesaikan persoalan warga.
Hal demikian seperti disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/8).
"Bagi seluruh kader dan jajaran pengurus, utamanya DPD Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat," katanya dikutip Minggu (2/8).
Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan penting bagi PSI menjaga konsistensi mendengar keluhan dan menyelesaikan persoalan rakyat.
Namun, Jokowi mengingatkan penyelesaian persoalan sebaiknya dilakukan secara berjenjang sesuai struktur organisasi partai.
Dia mengatakan jika persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat kader, bisa diteruskan ke pengurus di tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau bisa selesaikan sendiri, kalau enggak bisa disampaikan dan minta bantuan pada Ketua DPD, kalau enggak bisa minta bantuan kepada Ketua DPW, kalau enggak bisa lagi ke DPP,” ujarnya.
Jokowi lantas melontarkan candaan saat Rakorda jika kader menemui kebuntuan untuk menyelesaikan masalah rakyat.
Presiden ketujuh RI Jokowi mengingatkan penyelesaian persoalan rakyat sebaiknya dilakukan berjenjang sesuai struktur organisasi PSI.
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