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Jokowi Pamer KTA PSI, Puan: Alhamdulillah, Selamat, Pak

Jokowi Pamer KTA PSI, Puan: Alhamdulillah, Selamat, Pak
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Ketua DPR RI Puan Maharani. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi santai pertanyaan awak media soal Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan KTA PSI.

Puan mengaku bersyukur Jokowi sudah punya KTA PSI dan mengucapkan selamat bagi eks Gubernur Jakarta itu.

"Alhamdulillah, selamat untuk Pak Jokowi," katanya ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

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Balakangan, Jokowi mengaku PSI mengungkap partainya bakal menjadi besar dan meminta kader tetap bekerja keras.

Dia bahkan menyebut PSI yang saat ini berstatus sebagai partai baru, sudah membuat banyak pihak merasa takut.

Puan hanya tersenyum ketika wartawan meminta tanggapannya soal pernyataan Jokowi yang bilang PSI bikin banyak pihak ketakutan.

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Sebelumnya, Jokowi dalam Rakorda PSI Jabar, Sabtu (26/9) memamerkan KTA bernomor S 337220257777777 untuk parpol berkelir putih, hitam, dan merah itu.

Jokowi menegaskan keanggotaannya di PSI telah tercatat sejak setahun silam. Hal itu sekaligus mematahkan spekulasi publik mengenai arah politiknya selepas menuntaskan masa jabatannya sebagai kepala negara.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengucapkan selamat bagi Jokowi yang resmi di PSI setelah memamerkan KTA partai tersebut.

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