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Jokowi Pamer KTA PSI, Said PDIP: Gua Urus Partai Sendiri

Jokowi Pamer KTA PSI, Said PDIP: Gua Urus Partai Sendiri
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Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal Jokowi pamer KTA. Ilustrasi. Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku tak mau memusingkan manuver politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan KTA PSI

"Gua ngurus partai gua, gua enggak ngurus si fulan," kata dia menjawab awak media dikutip Rabu (30/9).

Said menghormati keputusan setiap WNI untuk berperan di perpolitikan nasional, termasuk bergabung ke partai tertentu. 

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"Kalau gua menghormati setiap warga negara punya hak untuk masuk di berbagai partai politik. Ya, kami menghormati," lanjutnya.

Balakangan, Jokowi mengaku PSI mengungkap partainya bakal menjadi besar dan meminta kader tetap bekerja keras.

Dia bahkan menyebut PSI yang saat ini berstatus sebagai partai baru, sudah membuat banyak pihak merasa takut.

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Said kemudian ditanya awak media soal pernyataan Jokowi yang bilang PSI sudah bikin banyak pihak takut.

"Ah, Jaka Sembung bawa golok," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menghormati keputusan setiap WNI untuk berperan di perpolitikan nasional.

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