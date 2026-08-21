Jokowi-Prabowo-Gibran Satu Frame, PDIP Disebut Bisa Percepat Konsolidasi Menuju 2029

jpnn.com, JAKARTA - Kemunculan Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu frame pada HUT ke-81 RI dinilai dapat memengaruhi kalkulasi politik PDIP menghadapi Pemilu 2029.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai visualisasi keakraban ketiga tokoh tersebut berpotensi memperkuat persepsi bahwa hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran masih solid.

“Visualisasi keakraban Prabowo-Jokowi-Gibran secara tersirat maupun tersurat akan terus menaikkan tensi darah Banteng moncong putih,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (20/8).

Meski demikian, dia menilai PDIP tidak serta-merta akan membentuk poros tandingan terhadap pemerintahan Prabowo hanya karena momen tersebut.

PDIP diperkirakan tetap menjalankan posisi sebagai mitra kritis pemerintah sembari memperkuat konsolidasi internal.

Menurut dia, persoalan utama bagi PDIP bukan semata posisi duduk Jokowi, Prabowo, dan Gibran yang sejajar, melainkan pesan politik yang dipancarkan dari visual tersebut.

Jika presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dapat tampil harmonis dalam satu panggung, lanjutnya, narasi mengenai keberlanjutan kekuasaan menuju 2029 dapat kembali mengemuka.

“Jika Prabowo sebagai presiden, Gibran sebagai wakil presiden, dan Jokowi sebagai mantan presiden dapat tampil dalam satu panggung dengan citra harmonis, narasi keberlanjutan kekuasaan menuju 2029 menjadi wacana yang bisa kembali liar dihembuskan,” ujarnya.