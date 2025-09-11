Jokowi & Prabowo Tetap Harmonis setelah Budi Arie Dipecat, Emrus Soroti Peran Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memprediksi hubungan Presiden RI Prabowo dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tetap harmonis pascareshuffle kabinet pada Senin (8/9) kemarin.

Menurutnya, hubungan itu tetap harmonis meskipun sukarelawan pendukung Jokowi marah akibat Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi dicopot dari Menteri Koperasi (Menkop).

"Hubungan Prabowo dan Jokowi kiranya tak akan berubah setelah direshufflenya Budi Arie," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (11/9).

Sebab, kata eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, hubungan Prabowo-Jokowi yang harmonis diikat oleh Gibran, bukan Budi Arie.

Jamiluddin menilai hubungan Prabowo-Jokowi otomatis memanas apabila Gibran dimakzulkan.

"Maka hubungan Prabowo-Jokowi bisa patah layaknya arang," kata dia.

Namun, Jamiluddin memprediksi kecil peluang Gibran dimakzulkan dengan respons Prabowo yang terkesan tak menghendaki hal tersebut.

"Setidaknya Prabowo tampaknya tak ingin hal itu terjadi," kata dia.