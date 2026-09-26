Jokowi: PSI Partai Baru, tetapi Sudah Banyak yang Ketakutan
jpnn.com, BANDUNG - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu meyakini potensinya untuk berkembang menjadi partai besar. Meskipun saat ini masih tergolong sebagai partai baru.
Jokowi mengatakan bahwa keberadaan PSI sebagai partai baru tidak lantas membuat partai berlambang gajah tersebut tidak diperhitungkan.
Ia bahkan menyebut sudah ada pihak yang merasa khawatir terhadap perkembangan PSI.
“Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” kata Jokowi di Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9).
Dia menegaskan, PSI merupakan partai baru, tetapi harus tetap diperhitungkan.
Jokowi meminta kader memiliki keyakinan, PSI akan berkembang menjadi partai besar.
“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” jelasnya.
Jokowi juga menyinggung parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Jokowi mengatakan berapa pun besaran ambang batas parlemen yang ditetapkan, fokus utama PSI harus tetap pada kerja organisasi
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