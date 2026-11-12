Jokowi: Saya Sudah Pesan kepada Mas Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Gibran Rakabuming sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada pimpinan MPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) siang.

Surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama 20 menit.

Menanggapi pengundurkan diri Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai hal tersebut sebagai dinamika politik yang biasa.

“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Jokowi juga mengaku telah menyampaikan kepada Gibran bahwa jabatan hanya sementara.

“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” katanya.