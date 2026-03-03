Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden serta para ketua umum partai politik di Istana Negara, pada Selasa (3/3).
Pantauan JPNN.com di lokasi, yang pertama kali tiba adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pada pukul 19.01 WIB. JK tampak mengenakan batik dan kopiah hitam.
Kemudian, yang selanjutnya tiba adalah Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada pukul 19.10 WIB.
Lalu, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 19.16 WIB.
Selanjutnya, yang tiba di lokasi adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan batik pada pukul 19.20 WIB.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di istana pada pukul 19.25 WIB mengenakan batik biru.
Berselang semenit, Wakil Presiden ke-11 Boediono tiba pada pukul 19.26 WIB.
Kedatangan seluruhnya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Hanya SBY yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berjalan berdampingan memasuki area istana.
