menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen

Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen

Jokowi, SBY, hingga JK Hadiri Undangan Prabowo di Istana, Megawati Absen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berjalan berdampingan memasuki area istana. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden serta para ketua umum partai politik di Istana Negara, pada Selasa (3/3).

Pantauan JPNN.com di lokasi, yang pertama kali tiba adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pada pukul 19.01 WIB. JK tampak mengenakan batik dan kopiah hitam.

Kemudian, yang selanjutnya tiba adalah Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada pukul 19.10 WIB.

Baca Juga:

Lalu, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 19.16 WIB.

Selanjutnya, yang tiba di lokasi adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan batik pada pukul 19.20 WIB.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di istana pada pukul 19.25 WIB mengenakan batik biru.

Baca Juga:

Berselang semenit, Wakil Presiden ke-11 Boediono tiba pada pukul 19.26 WIB.

Kedatangan seluruhnya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Hanya SBY yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berjalan berdampingan memasuki area istana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI