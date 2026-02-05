Jokowi Serukan Prabowo-Gibran 2 Periode, Demokrat Ogah Menyambut
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron atau Hero menyebut partainya saat ini fokus membantu Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan di bidang politik, ekonomi.
Hal demikian dikatakan Hero menjawab pertanyaan terkait dukungan Presiden ketujuh RI Joko Widodo bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.
"Bagi Demokrat kami masih fokus untuk membantu presiden Prabowo Subianto di dalam mensukseskan program-programnya," kata legislator Komisi VI DPR RI itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (5/2).
Hero mengatakan Demokrat menghargai sikap partai atau tokoh lain untuk berbicara politik praktis menuju Pemilu 2029.
"Jadi kalau pun ada yang lain berbicara yang berbicara untuk partainya kepentingan partainya, ya, silahkan saja, tetapi bagi Demokrat saat ini masih fokus untuk membantu suksesnya program presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Prabowo-Gibran tetap menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI selama dua periode.
"Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja," ucap Jokowi, Kamis (22/1) kemarin. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
