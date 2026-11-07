Jokowi Sudah Memperlihatkan Ijazah, Pengamat: Sikap Tenangnya Tuai Simpati Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan dokumen ijazahnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11). Ini menjadi perhatian dalam dinamika komunikasi politik. Namun, tindakan tersebut belum tentu menghasilkan penilaian yang sama di tengah masyarakat.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai respons masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya. Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan bisa memengaruhi persepsi publik yang juga positif.

"Kalau sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Sabtu (7/11).

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Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang tokoh tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat.

Jamiluddin menjelaskan selama persidangan Jokowi memperlihatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Hal tersebut dinilai mampu menjaga intonasi dan pembawaannya ketika menjawab berbagai pertanyaan.

"Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan," jelas Jamiluddin.

Selain pembawaan yang tenang, Jamiluddin juga menyoroti tindakan Jokowi yang meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan langsung dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 kepada pengunjung persidangan.

Ia menilai tindakan tersebut menjadi bagian dari komunikasi visual yang dapat membentuk persepsi mengenai kesiapan Jokowi menghadapi proses hukum.