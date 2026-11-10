Jokowi Tak Akan Tinggal Diam, Ini Bukan Lagi Keretakan Biasa
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo a.k.a Jokowi tidak akan tinggal diam melihat putranya, Gibran Rakabuming Raka, menghadapi ancaman politik.
"Jokowi tentu memiliki kepentingan politik untuk menyelamatkan Gibran. Namun, kalau intervensinya terlalu jauh, justru bisa memperkeras konflik politik dengan kubu Hambalang," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).
Efriza mengatakan Jokowi kemungkinan lebih memilih memperkuat basis politiknya daripada terlibat langsung dalam pertarungan terbuka dengan kubu pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia menilai, salah satu langkah yang berpotensi dilakukan Jokowi ialah memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Bahkan, menurut Efriza, Jokowi berpeluang mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah dan kepemimpinan partai tersebut.
"Jokowi diperkirakan akan membangun kekuatan baru melalui PSI, termasuk memastikan partai itu diisi orang-orang yang loyal kepadanya," ujarnya.
Efriza menyebut Jokowi kini harus menghitung ulang kekuatan politiknya. Sebab, pusat kekuasaan pemerintahan berada di tangan Prabowo.
Dia juga menilai hubungan Prabowo dan Jokowi tidak lagi sekadar mengalami keretakan biasa.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman politik terhadap putranya, Gibran
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