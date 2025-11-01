Jokowi Tak Dapat Izin Dokter Menghadiri Kongres III Projo, Cuma Kirim Pesan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri Kongres III sukarelawan Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

Jokowi hanya mengirim pesan melalui video yang ditayangkan saat pembukaan kongres.

Dia meminta agar seluruh anggota Projo tetap bekerja untuk ikut memajukan negara dan menjaga persaudaraan.

"Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar sukarelawan projo, terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa," tutur Jokowi dalam tayangan video.

"Mari terus bekerja bersama untuk indonesia yang maju dan berdaulat, terus jaga semangat, jaga persaudaraan dan terus berbuat untuk rakyat," imbuhnya.

Ketidakhadiran Jokowi dikonfirmasi ajudannya Kompol Syarif Muhammad.

Menurut dia, alasan Jokowi tidak hadir lantaran tim dokter menganjurkan untuk beristirahat.

"Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak (Jokowi) untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” kata Syarif. (mcr8/jpnn)



